Состав наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" расширился до 14 человек

Вадим Карасев

Состав наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" пополнился пятью новыми членами – теперь в него входят 14 человек. Соответствующий указ за подписью председателя наблюдательного совета АНО, президента России Владимира Путина опубликован в среду на сайте Кремля.

"Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" следующих лиц: Бугаев А.В. – руководитель Федерального агентства по делам молодежи, Кравцов С.С. – Министр просвещения Российской Федерации, Орешкин М.С. – помощник Президента Российской Федерации, Фальков В.Н. – Министр науки и высшего образования Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в указе Президента, опубликованном на сайте Кремля.

По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, "платформа включает в себя множество проектов, которые нацелены на людей всех возрастов и профессий".

"Для нас важно, что в Наблюдательный совет входят представители разных сфер, признанные эксперты, и все они заинтересованы в создании инструментов для продвижения талантов в России. Это делает Набсовет максимально эффективным органом управления, учитывающим разные точки зрения, разные подходы и форматы работы, что позволяет нашей платформе активно развиваться, и предоставлять еще больше возможностей для самореализации", – сказал он.

Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" был создан в июле 2019 года. Возглавил его Президент России Владимир Путин.