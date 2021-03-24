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Сотрудники УФСИН по республике Марий Эл исполнят рэп о Родине

Творческий коллектив сотрудников УФСИН по республике Марий Эл «Созвездие Стрельца» уже сейчас принимает участие в региональном этапе известного молодежного проекта «Таврида-Арт», передает пресс-служба ведомства.

Представители Марий Эл недавно уже подготовили песню “Родина моя”, а также видеоролик для обязательного участия во Всероссийском фестивале патриотического рэпа. Ролик уже был направлен для изучения его конкурсной комиссией, результаты регионального этапа станут известны уже в апреле.

Финал данного состязания состоится в сентябре 2021 года в Севастополе.

Сообщение Сотрудники УФСИН по республике Марий Эл исполнят рэп о Родине появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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