"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной от коронавируса в мире

Вадим Карасев

Британские исследователи международной компании YouGov при поддержке РФПИ провели опрос, касающийся прививок от COVID-19. Эксперты хотели узнать, какая из вакцин самая узнаваемая в мире.

54% респондентов сказали, что больше всего доверия у них вызывают препараты российского производства. Семь из десяти опрошенных (74%) знают о "Спутнике V", и почти половина (47%) определившихся в выборе людей считают минимально приемлемым уровень эффективности прививки от 90% и выше. 84% готовы отложить вакцинацию, если эффективность препарата составляет около 60%, ради инъекции более эффективного (90%).

"По итогам опроса, 54% респондентов назвали Россию государством — производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Таким образом, Россия опережает США и Великобританию. "Спутник V" является наиболее узнаваемой вакциной: 7 из 10 опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине. "Спутник V" входит в топ-2 наиболее предпочитаемых вакцин после препарата Pfizer/BioNTech", — следует из материалов исследования.

Опрос провели в период с 18 февраля по 3 марта в государствах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы. Среди участников оказались жители Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, ОАЭ и Сербии. В этих государствах проживает более 2 млрд человек, или более 25% населения Земли.