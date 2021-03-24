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«Спутник V» стал самой узнаваемой вакциной в мире

«Спутник V» стал самой узнаваемой вакциной в миреФото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Российская вакцина «Спутник V» стала самым узнаваемым препаратом от коронавируса, свидетельствуют данные опроса компании YouGov. Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что 74 процента опрошенных осведомлены о российской вакцине. На втором месте оказался препарат Pfizer/BioNTech (69 процентов голосов), тройку замыкает вакцина AstraZeneca (60 процентов).

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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