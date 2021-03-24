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США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

США уже в ближайшем будущем могут запретить поставки в Россию всей высокотехнологичной продукции, в том числе по действующим контрактам. Об этом на форуме "Госзаказ" заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает "Интерфакс".

По его словам, администрация президента США Джо Байдена с сентября "фактически вводит кокомовские списки", подобные тем, которые в эпоху холодной войны вел Координационный комитет по экспортному контролю (КоКом), составлявший перечни "стратегических" товаров и технологий, не подлежащих экспорту в СССР и другие страны соцлагеря.

То есть в Россию по их желанию будет запрещен экспорт всей высокотехнологичной продукции, какой они посчитают нужным.

В частности, санкции могут коснуться авиационной отрасли и привести к разрыву действующих контрактов.

"Вот вы имеете контракты во всех областях. Авиация как живой пример с гарантированными поставками различной западной продукции. И вот по решению кого-то берет [американская компания] и в одностороннем порядке его расторгает. Разве можно строить деловые отношения в такой ситуации?" - пояснил Борисов.

Россия в такой ситуации будет отказываться от западной продукции и заниматься импортозамещением. "Чем мы быстрее этим займемся и обезопасим себя в критических направлениях, тем устойчивее будем ко всем этим санкциям", - добавил вице-премьер.

Министерство торговли США с 18 марта ввело новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия. После вступления в силу новых мер Бюро промышленности и безопасности (BIS) американского ведомства будет руководствоваться "презумпцией отказа", рассматривая заявки на получение лицензии на экспорт в Россию предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности. Вероятность одобрения таких заявок будет минимальной.

Как писал NEWSTES, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предрек "трудные дни" в отношениях с РФ.

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По материалам: uposters.ru
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