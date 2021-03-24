Стало известно о баснословных гонорарах Моргенштерна за рекламу в Instagram

Алексей Вольцев

Рэпер Моргенштерн неплохо зарабатывает на свалившейся на него популярности. Сейчас инстаграм-аккаунт Алишера Валиева насчитывает около 6,5 млн фолловеров. Столь внушительное число подписчиков и помогает артисту делать миллионы каждый день.

Как сообщает “Пятый канал”, Моргенштерн обожает деньги. И гордо признаётся в этом журналистам. Хрустящие купюры отвечают ему взаимностью. Один рекламный пост рэпера в инстаграме стоит более 1,5 миллионов рублей, а реклама, интегрированная в музыкальный клип Алишера приносит ему от 5 миллионов.

Впрочем, и расстаётся Валиев со своими заработками без особого сожаления. Видимо, уверен, что заработает ещё больше. И стараться особо не нужно. Недавно СМИ сообщали о крупной покупке Моргенштерна в бутике известного дизайнера Филиппа Пляйна. Рэпер потратил там за один раз около миллиона рублей. По такому случаю, дизайнер даже решил лично пообщаться со столь состоятельным покупателем.

Блогер Даня Милохин заметно проигрывает Моргенштерну в рекламных заработках. За пост в инстаграме он просит всего-то 200 тысяч рублей. Однако, Милохину хватает не только на жизнь, но и на роскошные авто. Недавно он приобрёл иномарку стоимостью около 10 миллионов рублей.

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