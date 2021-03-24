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Стало известно о состоянии отзывавшейся на «кис-кис» девочки-маугли под Москвой

Стало известно о состоянии отзывавшейся на «кис-кис» девочки-маугли под МосквойФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Найденная в подмосковном Талдоме девочка-маугли доставлена в больницу и находится под наблюдением врачей. У нее небольшой недобор веса, она не говорит, но социализирована и идет на контакт. О ее состоянии в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, ребенку на вид около пяти лет. Ее нашли в частном доме в антисанитарных условиях. По предварительным данным, семья раньше жила в Москве. В ситуации разбирается полиция, на родительницу заведено уголовное дело о жестоком обращении с несовершеннолетним и неисполнении обязанностей по воспитанию (статья 156 УК).

«Дальнейшая судьба ребенка будет определена органами опеки по результатам проверок», — добавила омбудсмен.

Ранее стало известно, что 34-летняя мать девочки, предположительно, придерживается неонацистских взглядов и приехала из Латвии. Около трех месяцев назад она отдала дочь знакомому в Талдом, чтобы ребенка не забрали в психиатрический стационар.

Истощенная девочка была обнаружена в захламленной квартире с 19 кошками. Она плохо ходила, не умела говорить полными предложениями и отзывалась на «кис-кис». В доме не было детских вещей, игрушек, кровати, подходящих моющих средств и продуктов.

Россия

По материалам: lenta.ru
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