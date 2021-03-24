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Стало известно о тупике в переговорах по Донбассу

Стало известно о тупике в переговорах по ДонбассуФото: Сергей Аверин / РИА Новости

Урегулирование конфликта в Донбассе зашло в тупик и при этом получило множество мирных инициатив. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

В распоряжении издания оказались так называемые кластеры по реализации Минских соглашений, из которых становится ясно, почему не удается составить единый мирный план.

Недостатка в мирных инициативах нет ни в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, ни в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция). Обе площадки созданы с целью прекратить войну, а также для того, чтобы вернуть в состав Украины отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), пишет издание.

При этом Киев исходит из того, что договаривающимися сторонами в группе являются Украина и Россия, а ОБСЕ — посредник. Однако Москва и Донбасс такую трактовку отвергают. Кроме того, Москва указывает, что Киеву следует договариваться с ОРДЛО в рамках Минских соглашений.

В то же время Украина недовольна Минскими соглашениями главным образом по этой причине. Когда Киев на переговорах предлагает рассматривать ситуацию с точки зрения «фундаментальных причин конфликта», в российской делегации отвечают, что обсуждение этих причин закончилось шесть лет назад подписанием Минских соглашений.

Издание подчеркивает, что Киев делает попытки увести переговоры по Донбассу в «нормандский формат», где есть Москва, но нет ОРДЛО, чтобы конфликт официально считался украино-российской проблемой. «Россия, это видно из ее предложений, с таким подходом не согласна», — подчеркивается в публикации.

Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Владислав Московский упрекнул Украину в нежелании мирно урегулировать конфликт в регионе и стремлении активизировать боевые действия. По его словам, отказ от диалога с республикой и ведение боев позволяют украинскому руководству «сохранять хорошую мину при плохой игре».

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.

Россия

По материалам: lenta.ru
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