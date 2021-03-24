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Стало известно о времени пробуждения российских бизнесменов-миллионеров

Стало известно о времени пробуждения российских бизнесменов-миллионеровФото: Pixabay

Российские бизнесмены, зарабатывающие более миллиона рублей в месяц, оказались жаворонками. Стало известно, что большинство из них встает раньше 7 утра. Об этом свидетельствует исследование образовательной компании «Like Центр» и маркетингового агентства DM Agency, передает РИА Новости.

«Абсолютно все предприниматели, которые зарабатывает больше одного миллиона рублей в месяц, встают до 9 утра. При этом большинство из них (86 процентов) просыпаются раньше 7 часов», — говорится в исследовании.

При этом среди тех, кто зарабатывает от 200 до 500 тысяч рублей в месяц, 37 процентов встают с 7 до 9 утра, а 5 процентов — после полудня. Среди бизнесменов, которые получают до 200 тысяч рублей в месяц, лишь треть просыпаются рано.

В свою очередь россияне, которые работают в найме и лишь планируют открыть свое дело, также встают рано. Из тех, кто получает до 50 тысяч рублей, 46 процентов встают до 9 утра, а 41 процент — до 7 утра. При этом из тех, кто зарабатывают более 100 тысяч рублей, 56 процентов поднимаются до 7 утра, а 37 — до 9 утра.

Досуг владельцы бизнеса и наемные работники также проводят по-разному. Так, первые уделяют время физическим нагрузкам, общению с семьей и походам в рестораны и кино. Вторые же проводят досуг за чтением книг, просмотром фильмов и сериалов, встречами с друзьями и просмотром соцсетей.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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