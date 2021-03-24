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Свободная и похудевшая: Ким Кардашьян засняли на тусовке после развода

Свободная и похудевшая: Ким Кардашьян засняли на тусовке после развода

Не так давно звездная брюнетка развелась с рэпером Канье Уэстом, с которым прожила в браке чуть более шести лет. Похоже, нерадужные перемены на любовном фронте положительно повлияли на внешность Ким Кардашьян. Поклонники звезды Instagram считают, что она заметно похорошело и изрядно похудела.


Не успела публика оправиться от новости о разводе известной американской пары, как Ким дала новый повод для обсуждения вокруг своей персоны. Сегодня папарацци застали звезду после очередной тусовки. Кардашьян, надо сказать, заметно похорошела на фоне проблем в личной жизни.

Инстадива была одета с иголочки, впрочем, как и всегда. На ней красовались стильные брюки со шнуровкой по всей длине и топ, подвязанный узелком на тонкой талии. Невооруженным глазом видно, что несколько уменьшилась и выдающаяся часть тела знаменитости — ягодицы, коими она так гордилась. Теперь остается только гадать: был ли это результат хирургического вмешательства или тренировок вкупе с правильным питанием. 

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о своем разводе в феврале текущего года. Инициатором расставания выступила Ким. Бракоразводный процесс проходит без громких скандалов. Сейчас решаются вопросы о разделом имущества и то, с кем должны остаться четверо детей звездной пары.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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