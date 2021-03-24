Татьяна Денисова о предательстве Даниила Патлаха: «Он извинился, но мне некогда с ним разбираться»

Алексей Вольцев

Шоу «ТАНЦЫ» вернулось, да как вернулось! Праздник хореографии был откровенно подпорчен участником команды Татьяны Денисовой Даниилом Патлахом, которого еще несколько месяцев назад она называла своим рыцарем.

После эмоциональной речи судьи в конце первого концерта, в которой она назвала все произошедшее подставой и сказала, что Даня ее попросту унизил, комментариев по ситуации от Денисовой не последовало.

И всем было очень интересно, чем закончилась история за кадром, попросил ли Патлах прощения у Татьяны, которая дала ему шанс, как объяснил их с Аней «перформанс», ведь после эфира у всех было лишь недоумение.

Вчера наставница проекта ответила в Instagram. «Он извинялся, но пока мне некогда с этим разбираться. Я выделяю определенное количество энергии работе — и вся она направлена на нынешний состав команды. Других людей не в состоянии впустить в свое пространство, даже на разговор. Я не виню… Могла бы отреагировать противоположным образом, посмеяться, пожурить и наказать на следующий концерт, но слишком многое поколебнулось от этого поступка», — написала член жюри в личном блоге.

Также Татьяна откровенно призналась, что безусловно жалеет о потере своего рыцаря и теперь в ее команде нет той особенной любимки. А вот по поводу любви в ее жизни за кадром шоу сохранила интригу. Мужчина и чувство к нему — есть, но кто ее таинственный избранник, остается секретом.

Ставки на то, кому достанется победа в последнем сезоне проекта «ТАНЦЫ», Денисова делать не готова, а вот сожалением по поводу того, что программа в этом виде больше существовать не будет, не могла не поделиться: «Все хорошее когда-нибудь заканчивается…»

Если по Патлаху точки над i теперь расставлены, то вопросы о справедливости нахождения на главной сцене страны Анны Устиновой еще остались. Мало того, что она не промолвила ни слова, когда наставница объявляла свой вердикт по ее partner in crime, так и не проявила себя, когда номинантами в ее команде стали Decki и Егор Гуфранов. По мнению большинства, если не в первый момент, то в этот Аня должна была принять удар на себя, однако она снова промолчала.

Оказавшихся под угрозой ребят спас пресловутый Даниил Патлах… Ведь благодаря его выгону на прошлой неделе в составе «котиков» Татьяны Денисовой на одного участника меньше, чем в других командах — это позволило оставить обеих ребят.