Телеведущая отказалась уходить из эфира ради больного мужа

Вадим Карасев

Кадр: Itv

Ведущая британского утреннего шоу Good Morning Britain Кэйт Гэррауэй (Kate Garraway) рассказала, что отказывается уходить из эфира ради того, чтобы заботиться о больном муже по имени Дерек. Как сообщает The Sun, она намерена найти подходящего человека для этой деятельности.

По словам ведущей, супругу будет нужен постоянный и особый уход, как только он вернется из больницы домой. Однако Гэррауэй заверила, что это не остановит ее от съемок в утренней программе.

«Вам так просто от меня не избавиться, я никуда не собираюсь!» — шутливо заметила она в общении с коллегами по эфиру. Ведущая пояснила, что в настоящее время договаривается со специалистом, который и будет помогать Дереку восстанавливаться в домашних условиях.

Ведущая пояснила, что работа все это время помогала ей справиться с трудностями, которые выпали ей в 2020 году. Гэррауэй заметила, что болезнь мужа и пандемия серьезно повлияли на нее, но благодаря постоянным эфирам она смогла сохранить рассудок и разум. «И не только потому, что все вы так поддерживаете меня, как и мои родственники. Дело еще в том, что это шоу — та частичка нормы, та частичка жизни, какой она была раньше», — заключила она.

В ноябре 2020 года Гэррауэй рассказала, что Дерек произнес первое слово с тех пор, как вышел из комы летом 2020 года. Мужчина впервые заговорил во время очередных реабилитационных процедур в больнице.

Супруг телеведущей находился в коме 98 дней. Он был госпитализирован с коронавирусом еще в марте 2020 года. У мужчины не было стандартных симптомов заболевания — высокой температуры и кашля. До госпитализации он жаловался на онемение в руке, головные боли и одышку. В больнице врачи ввели мужчину в искусственную кому.