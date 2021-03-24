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Тэхён теперь официально популярней Чонгука

Тэхён теперь официально популярней Чонгука

Ви набрал в Spotify 2,7 миллионов подписчиков!

Оказывается, между парнями внутри группы BTS ведется борьба! Они не только соперничают с другими коллективами на премиях, но и друг с другом. Пока что наверняка известно одно – Ви (V) популярнее Чонгука (Jungkook), который сильно отстает от друга.


Дело в том, что недавно Ви набрал на музыкальной площадке Spotify 2,7 миллиона подписчиков! Хотя у него там опубликовано всего две песни. Такое количество поклонников в этой программе у него стало после того, как парень выпустил трек для K-Drama Itaewon Class «Sweet Night». До этого трека у Ви было всего 100000 подписчиков.

Теперь Ви входит в пятерку самых популярных корейских солистов на Spotify. Он пока занимает только пятое место в этом топе, но у него всего лишь два трека на счету, есть, куда расти!

Напомним, что в ближайшее время Ви выпускает сольный альбом, как, кстати, и Чонгук! Вот там и начнется настоящая борьба – поклонникам придется не слишком просто: выбрать, чью пластинку они будут переслушивать днями и ночами.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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