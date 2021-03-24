Тодоренко купила родителям авто, а Семенович оказалась под капельницей: новости из соцсетей звезд

Алексей Вольцев

Вторник 23 марта оказался насыщенным днем для многих звезд. И пока одни радовались новым крупным приобретениям, другие страдали на больничных койках.

Вторник начался для Регины Тодоренко с исполнения давней мечты. Дело в том, что телеведущая мечтала приобрести для родителей качественную и удобную машину. Однако из-за определенных обстоятельств сделать это удалось только сейчас.

«Настал тот момент, когда у нас получилось порадовать папу и маму. Любимые наши, путешествуйте с комфортом. Пусть эта машинка приносит вам только удовольствие и самые яркие воспоминания. Раскрою вам секрет: месяц назад папа позвонил мне и рассказал о своем намерении купить Smart, чтобы перевозить дайверское оборудование для погружений. Это и послужило для меня мотивацией! Пап, теперь ты сможешь не только на дайвинг ездить, но и весело путешествовать всей нашей большой одесской семьей! Люблю вас очень», — рассказала Регина.

Оксана Самойлова во вторник также поделилась новостями, связанными с личным транспортным средством, но они были куда менее приятными. Как оказалось, жену рэпера остановили сотрудники ГИБДД, когда та спешила по делам. Неизвестно, какое именно правонарушение совершила звезда, но ей пришлось проехать в отделение, где был составлен протокол. Самойлова пожаловалась, что из-за всей этой волокиты ей пришлось отменить несколько рабочих встреч.

Анна Семенович и вовсе оказалась под капельницей! Певица сообщила поклонникам, что отравилась во время отпуска в Турции. Сегодня ночью ее самочувствие резко ухудшилось. В итоге звезде пришлось обращаться за помощью к медикам. «Не переживайте за меня сильно. Видимо, я съела что-то не то. У меня такое бывает — желудок не самый сильный. Сейчас доктор поставил мне капельницу. Я как раз хотела сбросить килограмма три, которые набрала за время отпуска. Думаю, они как раз и ушли за этот день», — пошутила артистка.

О других событиях из будней звезд российского шоу-бизнеса можно узнать из нашей видеоподборки. В ней нашлось место и для откровенных фотосессий, и для трогательных праздничных моментов, и для радостных встреч.