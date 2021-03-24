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Турция приготовилась к резкому подорожанию российского газа

Турция приготовилась к резкому подорожанию российского газаФото: Murad Sezer / AP

Нефтегазовая компания Botas ожидает, что закупочная цена на российский газ для Турции резко увеличится на 23 процента со второго квартала этого года. Об этом пишет издание Haberturk.

В настоящее время за тысячу кубометров природного газа из России Botas платит 170 долларов. С 1 апреля компания готовится к подорожанию до 209 долларов. В соответствии с контрактом, поставщик может пересматривать цены каждый квартал в зависимости от ситуации на рынке.

Из-за роста стоимости на российский газ обсуждается вопрос о повышении тарифов внутри Турции. В марте цена на него увеличилась на процент на внутреннем рынке. Турция почти весь объем необходимого ей газа покрывает за счет импорта из России, Ирана и Азербайджана.

«Газпром» установил рекорд, поставив в Турцию 2,435 миллиарда кубометров газа в ноябре 2020 года (рост в 2,23 раза в годовом выражении). Это стало наибольшим значением с марта 2018 года. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 32 процента в годовом выражении.

Экономика Турции сталкивается с серьезными проблемами в последнее время. Так, 22 марта лира рухнула на 14 процентов по отношению к доллару, почти до исторического минимума. Это произошло после решения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана уволить главу Центробанка Наджи Агбала.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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