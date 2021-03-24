Тысячи жителей Мурома остались без тепла, света и воды после сноса старого элеватора

Вадим Карасев

В Муроме Владимирской области в результате сноса заброшенного элеватора были повреждены коммуникации, из-за чего тысячи жителей города остались без отопления, водо- и электроснабжения, пишет КП.

Подрыв двух частей старого элеватора, середина которого была снесена некоторое время назад, состоялся в полдень 23 марта и был снят на видео.

"Подрыв производился с 12:00 до 12:30, но в результате обломком здания задело тепловую сеть, а также уличное освещение", — сообщила изданию официальный представитель Муромского пожарно-спасательного гарнизона Татьяна Ивакилева.

По предварительной оценке, без света, воды и тепла остался каждый пятый житель Мурома. У некоторых перестала работать мобильная связь. Помимо теплосети и линий электропередач, обломки здания завалили часть улицы Куйбышева. Ее пришлось перекрыть. Поначалу власти обещали возобновить работу коммунальных сетей к вечеру, но проблема оказалась серьезнее, и восстановить все удалось только к полуночи. Улицу Куйбышева пришлось чистить от обломков с помощью спецтехники до самой ночи.

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Зданию элеватора было более 50 лет, оно не использовалось с 2002 года и было заброшено. В 2020 году после ряда экспертиз владельцы объекта решили его снести, посчитав восстановление нецелесообразным.