Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тысячи жителей Мурома остались без тепла, света и воды после сноса старого элеватора

Тысячи жителей Мурома остались без тепла, света и воды после сноса старого элеватора

В Муроме Владимирской области в результате сноса заброшенного элеватора были повреждены коммуникации, из-за чего тысячи жителей города остались без отопления, водо- и электроснабжения, пишет КП.

Подрыв двух частей старого элеватора, середина которого была снесена некоторое время назад, состоялся в полдень 23 марта и был снят на видео.

"Подрыв производился с 12:00 до 12:30, но в результате обломком здания задело тепловую сеть, а также уличное освещение", — сообщила изданию официальный представитель Муромского пожарно-спасательного гарнизона Татьяна Ивакилева.

По предварительной оценке, без света, воды и тепла остался каждый пятый житель Мурома. У некоторых перестала работать мобильная связь. Помимо теплосети и линий электропередач, обломки здания завалили часть улицы Куйбышева. Ее пришлось перекрыть. Поначалу власти обещали возобновить работу коммунальных сетей к вечеру, но проблема оказалась серьезнее, и восстановить все удалось только к полуночи. Улицу Куйбышева пришлось чистить от обломков с помощью спецтехники до самой ночи.

1/2
2/2

Зданию элеватора было более 50 лет, оно не использовалось с 2002 года и было заброшено. В 2020 году после ряда экспертиз владельцы объекта решили его снести, посчитав восстановление нецелесообразным.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Киевские маршрутчики решили поднять цены на проезд
Киевские маршрутчики решили поднять цены на проезд
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении
Меркель извинилась и отменила карантин через сутки после введения
Меркель извинилась и отменила карантин через сутки после введения
МИД посоветовал НАТО заняться своими проблемами
МИД посоветовал НАТО заняться своими проблемами
Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле "Шазама!", пишут СМИ
Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле "Шазама!", пишут СМИ
Ольга Бузова о беременности: «Подарю карапузика себе, маме с папой»
Ольга Бузова о беременности: «Подарю карапузика себе, маме с папой»
Виталий Гогунский о несправедливости: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с мамой все!»
Виталий Гогунский о несправедливости: «Не платил дочери алименты,
Вместо Тимати! Дмитрий Шепелев отказался от участия в «Холостяке»
Вместо Тимати! Дмитрий Шепелев отказался от участия в «Холостяке»
В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении
Роберт Дауни-младший едва не погиб из-за прыжка с парашютом
Роберт Дауни-младший едва не погиб из-за прыжка с парашютом
Прах Лемми из Motorhead добавили в пули и подарили друзьям музыканта
Прах Лемми из Motorhead добавили в пули и подарили друзьям музыканта
Бывший муж Полины Гагариной впервые высказался о разводе с певицей
Бывший муж Полины Гагариной впервые высказался о разводе с певицей

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС

Еще по теме

Около 12 тысяч жителей Луганской области остались без света и воды
В Харькове без тепла остались более 350 домов
Более четырех тысяч человек остались без отопления и горячей воды в Подмосковье
В Ессентуках около одной тысячи жителей остались без тепла