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У дочери Анастасии Заворотнюк случился нервный срыв

У дочери Анастасии Заворотнюк случился нервный срыв

Анна уже попросила прощения у подписчиков за свои эмоции.

Анастасия Заворотнюк уже не первый год борется с раком мозга, а близкие стараются ее всячески поддерживать. Поклонники регулярно интересуются у Анны Заворотнюк, как состояние ее матери, и как дела у всей семьи, но Анна не комментирует эти вопросы. Однако иногда Анна все-таки выплескивает свои эмоции в постах, когда подписчики переходят все границы. В очередной раз Заворотнюк-младшая опубликовала странный пост, в котором заранее попросила у фанатов прощения за свои слова.


Начала Заворотнюк с того, что она с детства хотела куда-то «сбежать», в ее случае – в разные страны. В данный момент она мечтает перебраться в теплые страны. «В последнее время меня невозможно тянет перебраться куда-то, где тепло, где есть море или океан. Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет», – написала Анна на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что совсем недавно Анна Заворотнюк переехала от своей болеющей матери в центр Москвы. Там она купила квартиру. По словам самой Анны, так ей удобнее жить.

Напомним, что о диагнозе Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. Семья долгое время скрывала причину, по которой звезда перестала появляться на публике и сниматься в кино, но со временем в Сети стали появляться новости о заболевании актрисы. Родственники Анастасии не комментировали эти разговоры, лишь спустя полгода они признались, что Заворотнюк, и правда, больна.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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