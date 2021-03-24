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У женщины были болезни: Минздрав отреагировал на смерть вакцинированной военной

У женщины были болезни: Минздрав отреагировал на смерть вакцинированной военной

В Министерстве здравоохранения отреагировали на смерть военнослужащей в поселке Черноморское Одесской области. Женщина 21 марта была вакцинирована, а два дня спустя потеряла сознание на улице и скончалась до приезда врачей.

Судебно-медицинская экспертиза еще не закончена, но в Минздраве говорят, что по предварительным данным, смерть наступила в результате острых нарушений кровообращения.

«Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни… Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у женщины не было», — говорится в заявлении министерства.

Военнослужащую привили как представительницу приоритетной группы — в ближайшее время женщина должна была ехать на фронт. Флакон с вакциной был рассчитан на десять доз. Остальные девять пациентов, привитых вакциной из той же ампулы, не высказывали жалоб по поводу самочувствия.

Фото oda. odesa/facebook

Украина

По материалам: fakty.ua
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