Участница шоу «Колледж» Энрика: «У меня установилась особая связь с родителями, я смогла переехать»

Алексей Вольцев

Энрика Нирша стала героиней телепроекта на канале СТС. На момент съемок в телешоу ей было 17 лет, и о высшем образовании она даже не задумывалась.

Энрика отправилась в дисциплинарную школу, так как хотела наладить отношения с близкими. Во второй серии ее выгнали из шоу, отметив, что другим ребятам гораздо важнее остаться в стенах учреждения, чтобы не вернуться к наркотикам и алкоголю. «От этого проекта у меня остались самые чудесные и волшебные впечатления. Я очень рада, что поучаствовала в нем. С Даниэллой, Владом, Антонио поддерживаю общение. Каждый из них по-своему уникален и отражает частичку моей души», — рассказала девушка «NewsTes.ruу».

Энрика уже ранее появлялась на телевидении, поэтому камеры ее ничуть не пугали. К тому же девушка постоянно снимает видео для TikTok, что отлично помогает преодолеть стеснение.

Проект помог Энрике наладить отношения с близкими. «После шоу у меня установилась особая связь с родителями, я даже смогла переехать. Безумно этому радуюсь, как дурочка. Но это очень важный скачок в наших взаимоотношениях», — отметила девушка.

В одном из выпусков у Энрики началась сильная аллергия, и преподавательский состав разрешил ей покинуть собрание, на котором выбирали кандидата на выбывание. По словам Нирши, она очень остро реагирует на пыль. «Врач на съемках был, он мне помог, но самое смешное: аллергия была только тогда, когда я сидела в зале. Только я вставала на ноги — она пропадала. До сих пор смеюсь по поводу этого», — заявила Энрика.

В ходе съемок Энрике приходилось смывать свой яркий макияж и перекрашивать волосы из ярко-розового в более спокойные тона. Многие ребята сразу отметили, что и без мейкапа она выглядит очень симпатичной. Однако переубедить Эрику перестать краситься — не удалось. Работа требует от меня яркого макияжа, так как я артист. Я пока учусь принимать себя без макияжа, мне неудобно находиться в обществе в натуральном, так сказать, виде, но я буду над этим работать», — добавила девушка.