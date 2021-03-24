Ученые назвали последствия смещения магнитных полюсов Земли для человечества

Влада Некрасова

Последнее смещение магнитных полюсов планеты Земля произошло около 42 тысяч лет назад. К такому выводу пришла группа ученых. Им удалось детально восстановить последствия этого события.

По данным профессора Алана Купера из Южно-Австралийского музея естественной истории в Аделаиде, смещение стало причиной ослабления магнитного поля Земли. Этот фактор усилил влияние космического излучения на биосферу планеты. Такой процесс в некоторой степени напоминает апокалипсис.

Определенной закономерности в этом процессе нет. Иногда периоды стабильности могли длиться несколько десятков миллионов лет. Причиной дрейфующего северного магнитного полюса являются процессы в недрах Земли. Его положение зависит от соотношения глубины магнитных потоков, зарождающихся около ядра планеты. В настоящее время полюс движется по направлению российского арктического побережья.

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