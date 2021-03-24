Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ученые назвали последствия смещения магнитных полюсов Земли для человечества

Последнее смещение магнитных полюсов планеты Земля произошло около 42 тысяч лет назад. К такому выводу пришла группа ученых. Им удалось детально восстановить последствия этого события.

По данным профессора Алана Купера из Южно-Австралийского музея естественной истории в Аделаиде, смещение стало причиной ослабления магнитного поля Земли. Этот фактор усилил влияние космического излучения на биосферу планеты. Такой процесс в некоторой степени напоминает апокалипсис.

Определенной закономерности в этом процессе нет. Иногда периоды стабильности могли длиться несколько десятков миллионов лет. Причиной дрейфующего северного магнитного полюса являются процессы в недрах Земли. Его положение зависит от соотношения глубины магнитных потоков, зарождающихся около ядра планеты. В настоящее время полюс движется по направлению российского арктического побережья.

Сообщение Ученые назвали последствия смещения магнитных полюсов Земли для человечества появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Дмитрий Исхаков: «У меня есть отношения. Имя моей спутницы довольно известное»
Дмитрий Исхаков: «У меня есть отношения. Имя моей спутницы довольно
Тэхён теперь официально популярней Чонгука
Тэхён теперь официально популярней Чонгука
Врач Анастасии Заворотнюк покончил с собой
Врач Анастасии Заворотнюк покончил с собой
Шуги больше не будет в «Run BTS!». Редакторы посвятили ему прощальный выпуск
Шуги больше не будет в «Run BTS!». Редакторы посвятили ему прощальный
"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого сезона
"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого
Берлускони попал в больницу
Берлускони попал в больницу
Обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией
Обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией
Евросоюз объявил Россию опасным соседом
Евросоюз объявил Россию опасным соседом
Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
Продюсер Грэмми раскрыл закулисные тайны BTS: «Я не хотел быть причиной того, чтобы BTS шли на риск»
Продюсер Грэмми раскрыл закулисные тайны BTS: «Я не хотел быть
Еще один удар по Лере Кудрявцевой! Телеведущую уволили
Еще один удар по Лере Кудрявцевой! Телеведущую уволили
Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии: «Она сделала это, чтобы просто показаться хорошей»
Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии: «Она сделала это, чтобы

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь «какого-то государства»
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с

Еще по теме

Смена магнитных полюсов Земли принесет хаос и массовые отключения электроэнергии
На Земле начнутся катаклизмы из-за скорой смены магнитных полюсов, - исследование
О главном предвестнике конца света сообщили ученые: он обнаружен в России
Северный полюс аномально быстро смещается в сторону Сибири - ученые озадачены