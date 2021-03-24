Умер голливудский актёр Джордж Сигал

Алексей Вольцев

Джордж Сигал, номинированный на «Оскар» актер, снялся с Ричардом Бертоном и Элизабет Тейлор в фильме «Кто боится Вирджинии Вульф?», завязал роман с Глендой Джексон в «Прикосновении к классу» и смешил зрителей в ситкоме «Голдберги», умер в возрасте 87 лет.

«Сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после операции шунтирования», – заявила Соня Сигал в заявлении для Variety и Deadline Hollywood.

Обаятельный и остроумный, Сигал преуспел как в драматических, так и в комедийных ролях. Он выступал в Карнеги-холле в Нью-Йорке в 1981 году со своей группой Beverly Hills Unlisted Jazz Band.

Актерская карьера Сигала началась на нью-йоркской сцене в начале 1960-х годов. Он быстро перешел в кино, сыграв художника в звездной драме «Корабль дураков» и коварного американского капрала в лагере для военнопленных в «Король крыс» в 1965 году.

Два года спустя он стал номинантом на премию «Оскар» как лучший актер второго плана за драматический фильм «Кто боится Вирджинии Вульф?» с Бертоном и Элизабет Тейлор.

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