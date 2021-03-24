«Уже ребенком я поняла масштаб потери для моего отца»: племянница принцессы Дианы о ее смерти

Влада Некрасова

Амелия и Элайза Спенсер являются племянницами покойной принцессы Дианы и живут в ЮАР. На момент гибели легендарной родственницы в автокатастрофе двойняшкам было по пять лет.

Как вспоминает Элайза, незадолго до трагедии Диана гостила у них в ЮАР, в доме их отца Чарльза Спенсера. «Она для нас просто тетя. Мы росли далеко, в Африке, и я поняла, как важна она для всего мира, только когда выросла». Но Диана «несколько раз приезжала в ЮАР нас навестить. Жил­а у нас незадолго до смерти, в папином доме в Кейптауне. Нам очень повезло, что мы провели это время с ней», — рассказала Элайза.

Последние годы жизни принцессу Диану постоянно преследовали журналисты. По словам племянницы, даже во время их совместного отдыха на пляже за ней охотились папарацци.

«Очевидно, что он мог нас напугать — совсем маленьких, не понимающих, что именно происходит. Но она превратила это в игру «Кто первый добежит до машины». Потрясающе, что она защищала нас деликатно, не напугав. Мы даже не догадались, в чем дело. Уже ребенком я поняла масштаб потери для моего отца и всей семьи. Но что­бы понять масштаб потери для всего мира, потребовалось время», — поделилась Элайза.

Брат Дианы Чарльз сильно переживал утрату. Ему тогда было 33 года. В Великобритании, где хоронили принцессу, он произнес разгромную речь, в которой обвинил журналистов в смерти сестры.

«Нет никакого сомнения в том, что она искала новые пути в своей жизни в последнее время. Она бесконечно говорила о том, что покинет Англию в основном потому, что ей больше не хотелось знать, что о ней пишут газеты. Я не думаю, что она всегда понимала, почему ее искренние, хорошие намерения здесь высмеивались средствами массовой информации, почему на ней заостряли внимание лишь для того, чтобы причинить душевные переживания. Это было одно расстройство. Мое собственное и единственное обьяснение ее подлинной доброты — она не отвечала злом на зло», — говорил Спенсер.

Известно, что Чарльз развелся с женой Викторией Локвуд после восьми лет брака. Таким образом он повторил судьбу своего отца, правда, тот ушел из семьи, когда Чарли тогда было всего четыре года, а Диане — семь. Чарльз и Виктория долго жили в ЮАР, но часто бывали на родине в фамильном поместье Элторп.

«Это особенное, очень красивое место. Мы провели там первые три года жизни, исследовали все закоулки и коридоры, чувствовали себя частью долгой истории Спенсеров, которые тут жили до нас. Всегда знали, что это еще один наш дом. Невозможно забыть рождественские вечера, когда там полным составом собиралась большая семья», — поделилась Элайза в интервью Tatler.