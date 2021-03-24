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В 32 школах Карелии в этом году откроются центры «Точка роста»

В 32 школах Карелии в этом году откроются центры «Точка роста»

В 32 школах Карелии в этом году откроются образовательные центры «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает газета «Карелия».

Их смогут посещать почти 11 100 учащихся. Планируется, что «Точки роста» откроются к началу нового учебного года.

«Точки роста» создадут в Беломорске, Кондопоге, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале и Костомукше,  поселках Лоухи, Боровой, Рабочеостровск, Гирвас. Хийтола, Пяозерский, Кестеньга, Повенец, Суккозеро, Рауталахти, Мелиоративный, Ладва, Чална, Пуйккола, Хелюля, Найстенъярви, деревнях Коткозеро, Куганаволок и селах Толвуя и Заозерье.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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