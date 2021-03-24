Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В «Артеке» стартовала первая очная сессия советников по воспитанию в школах

В «Артеке» стартовала первая очная сессия советников по воспитанию в школах

В «Артеке» стартовала первая очная сессия советников по воспитанию в школах

Торжественная церемония старта очного этапа обучения советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями прошла в МДЦ «Артек», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Участие в ней приняли будущие советники из десяти регионов страны: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, Ставропольского края и города Севастополя.

Подготовка специалистов стартовала в начале марта 2021 года в «Артеке» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Первую часть обучения слушатели курсов проходят в онлайн-режиме. Теперь начинается очная часть обучения.

Всего в период с 23 марта до 26 августа 2021 года в ходе 14 сессий пройдут подготовку 2500 человек из разных регионов страны. Участие в каждой учебной сессии примут 180 человек. Общий период повышения квалификации для каждой группы составит 19 дней, в том числе в дистанционном режиме – 12 дней, в очном – 7.

«Приветствую вас в качестве истинных первопроходцев, пионеров большого всероссийского проекта, который объединит тысячи школ, педагогов, учеников и их родителей. Уверен, что опыт и методики «Артека», сочетающие в себе многолетние традиции и самые современные педагогические разработки, позволят вам вывести на новый уровень формирование созидательной, творческой атмосферы в ваших школах», – сказал в своем обращении к будущим советникам директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко в ходе торжественной церемонии.

Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию продлится год. Советники директоров школ по воспитанию, подготовка которых началась в России, будут заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуг учеников. Среди идеалов, которые будут прививаться детям в рамках этого проекта, – уважение к старшим, семейные ценности. Идеологической работы вводимая должность не предусматривает. По итогам «пилота» будет проведен опрос детей и родителей о том, как они оценивают эту работу, насколько школьники вовлечены во внеклассные занятия, дополнительное образование.

Программа обучения разработана МДЦ «Артек» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО, Российским государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена, Российским движением школьников, а также при непосредственном руководстве Администрации Президента Российской Федерации и Минпросвещения России.

В программе первой очной сессии, которая продлится до 27 марта, – обучение основам «Артековской педагогики»: которая включают современные технологии воспитания; основные подходы к организации воспитательного процесса; организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в разнообразных формах воспитательной работы; воспитательный потенциал дополнительного образования; методическую работу как основа развития современного образовательного учреждения. Также в рамках программы состоятся мастер-классы экспертов, знакомство с отрядной и лагерной деятельностью.

1 марта 2021 года в школах десяти пилотных регионов страны была утверждена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Обучение проходят специалисты, имеющие высшее и среднее специальное педагогическое образование, которые до 14 марта подали заявку на участие на сайте навигаторыдетства.рф. Победители конкурса «Навигаторы детства» были определены 21 марта после онлайн-тестирования и собеседования.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Дмитрий Исхаков: «У меня есть отношения. Имя моей спутницы довольно известное»
Дмитрий Исхаков: «У меня есть отношения. Имя моей спутницы довольно
Тэхён теперь официально популярней Чонгука
Тэхён теперь официально популярней Чонгука
Врач Анастасии Заворотнюк покончил с собой
Врач Анастасии Заворотнюк покончил с собой
Шуги больше не будет в «Run BTS!». Редакторы посвятили ему прощальный выпуск
Шуги больше не будет в «Run BTS!». Редакторы посвятили ему прощальный
"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого сезона
"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого
Берлускони попал в больницу
Берлускони попал в больницу
Обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией
Обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией
Евросоюз объявил Россию опасным соседом
Евросоюз объявил Россию опасным соседом
Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
Продюсер Грэмми раскрыл закулисные тайны BTS: «Я не хотел быть причиной того, чтобы BTS шли на риск»
Продюсер Грэмми раскрыл закулисные тайны BTS: «Я не хотел быть
Еще один удар по Лере Кудрявцевой! Телеведущую уволили
Еще один удар по Лере Кудрявцевой! Телеведущую уволили
Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии: «Она сделала это, чтобы просто показаться хорошей»
Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии: «Она сделала это, чтобы

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь «какого-то государства»
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с

Еще по теме

Советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями пройдут обучение в МДЦ «Артек»
В школах Ставрополья появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями
Сергей Кравцов назвал десять пилотных регионов проекта «Навигаторы детства»
Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями введут в 10 регионах