В «Артеке» стартовала первая очная сессия советников по воспитанию в школах

Алексей Вольцев

Торжественная церемония старта очного этапа обучения советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями прошла в МДЦ «Артек», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Участие в ней приняли будущие советники из десяти регионов страны: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, Ставропольского края и города Севастополя.

Подготовка специалистов стартовала в начале марта 2021 года в «Артеке» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Первую часть обучения слушатели курсов проходят в онлайн-режиме. Теперь начинается очная часть обучения.

Всего в период с 23 марта до 26 августа 2021 года в ходе 14 сессий пройдут подготовку 2500 человек из разных регионов страны. Участие в каждой учебной сессии примут 180 человек. Общий период повышения квалификации для каждой группы составит 19 дней, в том числе в дистанционном режиме – 12 дней, в очном – 7.

«Приветствую вас в качестве истинных первопроходцев, пионеров большого всероссийского проекта, который объединит тысячи школ, педагогов, учеников и их родителей. Уверен, что опыт и методики «Артека», сочетающие в себе многолетние традиции и самые современные педагогические разработки, позволят вам вывести на новый уровень формирование созидательной, творческой атмосферы в ваших школах», – сказал в своем обращении к будущим советникам директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко в ходе торжественной церемонии.

Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию продлится год. Советники директоров школ по воспитанию, подготовка которых началась в России, будут заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуг учеников. Среди идеалов, которые будут прививаться детям в рамках этого проекта, – уважение к старшим, семейные ценности. Идеологической работы вводимая должность не предусматривает. По итогам «пилота» будет проведен опрос детей и родителей о том, как они оценивают эту работу, насколько школьники вовлечены во внеклассные занятия, дополнительное образование.

Программа обучения разработана МДЦ «Артек» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО, Российским государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена, Российским движением школьников, а также при непосредственном руководстве Администрации Президента Российской Федерации и Минпросвещения России.

В программе первой очной сессии, которая продлится до 27 марта, – обучение основам «Артековской педагогики»: которая включают современные технологии воспитания; основные подходы к организации воспитательного процесса; организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в разнообразных формах воспитательной работы; воспитательный потенциал дополнительного образования; методическую работу как основа развития современного образовательного учреждения. Также в рамках программы состоятся мастер-классы экспертов, знакомство с отрядной и лагерной деятельностью.

1 марта 2021 года в школах десяти пилотных регионов страны была утверждена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Обучение проходят специалисты, имеющие высшее и среднее специальное педагогическое образование, которые до 14 марта подали заявку на участие на сайте навигаторыдетства.рф. Победители конкурса «Навигаторы детства» были определены 21 марта после онлайн-тестирования и собеседования.