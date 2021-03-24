В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус

Вадим Карасев

Фото: LEONHARD FOEGER / Reuters

Жителям Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства здравоохранения страны Рудольфа Аншобера.

По его словам, с 7 апреля австрийцам необходимо будет предъявлять тест при посещении всех торговых точек, кроме жизненно важных, например, аптек или продуктовых магазинов.

Глава Минздрава также сообщил, что с 1 по 6 апреля в восточных регионах страны будет действовать новый жесткий карантин из-за роста заболеваемости и распространения британского штамма вируса. Он отметил, что жителям будет запрещено выходить из дома без уважительной причины. Предприятия сферы услуг, в которых предусмотрен контакт с телом клиента, и торговые точки, за исключением жизненно необходимых, в этих регионах будут закрыты.

Ранее Аншобер объявил о том, что в стране начинается третья волна эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. «Мы находимся в начале третьей волны и должны приложить все силы, чтобы замедлить рост заболеваемости. Тогда мощностей отделений интенсивной терапии хватит на всех. Прошлая осень не должна повториться», — заявил министр.