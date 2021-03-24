В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус
Жителям Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства здравоохранения страны Рудольфа Аншобера.
По его словам, с 7 апреля австрийцам необходимо будет предъявлять тест при посещении всех торговых точек, кроме жизненно важных, например, аптек или продуктовых магазинов.
Глава Минздрава также сообщил, что с 1 по 6 апреля в восточных регионах страны будет действовать новый жесткий карантин из-за роста заболеваемости и распространения британского штамма вируса. Он отметил, что жителям будет запрещено выходить из дома без уважительной причины. Предприятия сферы услуг, в которых предусмотрен контакт с телом клиента, и торговые точки, за исключением жизненно необходимых, в этих регионах будут закрыты.
Ранее Аншобер объявил о том, что в стране начинается третья волна эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. «Мы находимся в начале третьей волны и должны приложить все силы, чтобы замедлить рост заболеваемости. Тогда мощностей отделений интенсивной терапии хватит на всех. Прошлая осень не должна повториться», — заявил министр.