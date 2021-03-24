В Башкирии оштрафовали водителя, который катал за трос друзей на матрасе

Алексей Вольцев

Трое мужчин из Стерлитамака на этой неделе решили повеселить себя и жителей города. Они прицепили в «Ниве» надувной матрас. Один сел за руль авто, двое других легли на импровизированные санки и в таком виде отправились кататься по городу. Проезжающие мимо водители снимали их на телефоны, сигналили. Таким образом, им удалось прокатиться по центру города, но когда они свернули на улицу Артема. То сразу же наткнулись на патруль ГИБДД. водитель внедорожника был остановлен. Его и друзей «гонщиков» доставили в отделение полиции. 20-летний владелец «Нивы» получил штраф 2000 рублей за нарушение правил ПДД по перевозке грузов и людей, а его компаньоны по 500 рублей за нарушение общественного порядка.

Стоит отметить, что видео с ребятами, катающимися на матрасе, быстро разошлось по сети и стало популярным. Часть пользователей восприняли это как шутку, а другие отметили, что такая невинная шалость могла привести к серьезным ДТП.

Сами же гонщики рассказали, что просто устали от зимы и хотели повеселиться.

— Мы же не сделали ничего криминального. Надоел этот снег и угрюмые лица. Хотели развеселить горожан, поднять им настроение и это нам удалось. Несмотря на штрафы, мы не жалеем, что доставили людям улыбки, — отметили молодые люди после выхода из отдела полиции.

Сообщение В Башкирии оштрафовали водителя, который катал за трос друзей на матрасе появились сначала на Информационное агентство "SM News".