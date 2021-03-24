В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ

Анастасия Иванова

Юрий Швыткин, занимающий пост первого заместителя комитета Госдумы по обороне, прокомментировал высказывание Йенса Столтенберга, генерального секретаря NATO, о российской военной агрессии. Об этом в среду, 24 марта, сообщает РИА Новости.

Эти заявления генсека НАТО направлены на продвижение интересов государств Североатлантического Альянса в сфере военно-промышленного комплекса. Армия Российской Федерации одна из самых мощных в мире, но все действия военнослужащих осуществляют оборону страны. Государство принимает ответные меры на возросший потенциал НАТО, говорит Юрий Швыткин.

«Это обоснованные действия, связанные с защитой российских границ и границ союзников страны», – сказали в Госдуме.

Также Юрий Швыткин напоминает, что учения государств блока НАТО превышают соответствующие действия российских вооруженных сил в 15 раз.

Ранее генсек НАТО заявил о том, что альянс обеспокоен «агрессивными действиями» России. Столтенберг считает, что РФ наращивает военную мощь от Средиземноморья до Арктики, в Северной Африке, на Ближнем Востоке, от Балтики до Черного моря.

МИД РФ призывает НАТО отставить критику и обвинения России и заняться решением внутренних проблем.

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