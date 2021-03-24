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В Госдуме предложили новые способы защиты жертв после интервью Мохова

В Госдуме предложили новые способы защиты жертв после интервью МоховаОксана ПушкинаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила запретить осужденным высказываться о событиях, касающихся потерпевших. Она пообещала подготовить соответствующий законопроект после скандального интервью скопинского маньяка Виктора Мохова, которое у него взяла телеведущая Ксения Собчак, узнал РБК.

«Мы не можем закрыть ему рот. Он свое наказание уже отбыл. (...) Но у свободы слова есть предел. Она заканчивается там, где начинается личная жизнь, личная тайна других людей. И он не вправе на это посягать. Он не вправе рассказывать про интимные обстоятельства самих преступлений, так как этим нарушает интимную тайну самих потерпевших», — подчеркнула Пушкина. Также она предложила запретить вышедшим на свободу общаться с потерпевшими или приближаться к ним.

Пушкина также обратила внимание на несправедливость закона, согласно которому жертве предоставляется личная охрана. «Но возникает вопрос: а сколько эти потерпевшие будут ходить с личной охраной? Пожизненно? Так может нам не потерпевших охранять, а того, кто представляет реальную опасность», — сказала депутат. По ее словам, закон об административном надзоре за освободившимися осужденными никак не защищает потерпевших.

Ранее Пушкина обеспокоилась из-за желания Мохова «опять заняться» одной из своих жертв и попросила ФСИН и Генпрокуратуру проверить его высказывания. В обращении на имя генерального прокурора России Игоря Краснова Пушкина пишет о словах маньяка о намерении «помочь» зачать детей одной из его жертв. Она считает, что росиянин говорил о Елене Самохиной.

Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. 22 марта Собчак опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм о скопинском маньяке.

Россия

По материалам: lenta.ru
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