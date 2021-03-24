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В Госдуме предложили запретить Manizha выступать под флагом России

В Госдуме предложили запретить Manizha выступать под флагом РоссииФото: @manizha

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила запретить певице Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) выступать на конкурсе «Евровидение» под российским флагом. Своим мнением она поделилась с изданием «Собеседник».

«Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», — указала парламентарий. По ее словам, «Евровидение» — политизированное мероприятие, которое продвигает ЛГБТ-ценности.

Депутат добавила, что песня артистки ей не понравилась. «Это не лучшая исполнительница от России», — заключила Драпеко, призвав отправить группу Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в 2020 году.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Ролик с ее песней Russian Woman, опубликованный на канале «Евровидения», собрал миллион просмотров за сутки. В настоящее время под роликом 193 тысячи лайков и 112 тысячи дизлайков.

После победы в отборе на конкурс «Евровидение» Manizha пожаловалась на травлю. Она рассказала, что негативные отзывы являются привычной частью жизни известных артистов, однако отметила, что многие комментарии в ее адрес были чересчур жестокими.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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