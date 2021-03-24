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В Госдуме предложили запретить Manizha выступать под российским триколором

«Наши спортсмены выступают без флага, а неизвестно что поющие будут выступать под флагом? Моё мнение, что России (как государству) следует отказаться от участия в конкурсе», – сказала Драпеко порталу «Собеседник».

По словам Драпеко, песенный конкурс «Евровидение», чьё предназначение первоначально было объединять людей – это политизированный конкурс, который подвигает ценности людей с нетрадиционной ориентации.

Елена Драпеко добавила, что песня «Русская женщина» ей не нравится и выразила своё желание, чтоб Россию в 2021 году представила группа Little Big, которые должны были поехать на «Евровидение» в прошлом году. Но из-за пандемии конкурс был перенесён.

Манижа выиграла «билет» на Евровидение благодаря Национальному отбору, который провёл Первый канал. По итогам зрительского голосования Манижа заняла первое место. После победы певица пожаловалась на травлю, которая началась в интернете. Но Манижа, в своей манере, ответила на все нападки, с помощью шуточного видео.

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По материалам: sm.news
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