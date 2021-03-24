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В Госдуме заговорили о переходе женщин на четырехдневку

В Госдуме заговорили о переходе женщин на четырехдневкуФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России нельзя осуществить одномоментный и повсеместный переход на четырехдневную рабочую неделю. Делать это нужно постепенно, приводит Regnum мнение депутата Госдумы Сергея Вострецова.

«Я считаю, что сначала переход должен быть у тех, кто этого хочет. Он будет по каким-то отдельным отраслям или сначала для женщин — все это вещи дискуссионные», — сказал он.

Впервые о введении сокращенной рабочей недели для женщин заговорила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева. Она объяснила свою инициативу тем, что у женщин большая нагрузка — «совмещать работу и все заботы, которые есть».

Позже Вострецов назвал переход на четырехдневную рабочую неделю неизбежным. Он заявил, что вопрос только в том, как и когда его станут проводить. Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин предложил протестировать четырехдневку на компаниях-добровольцах в течение года.

При этом больше четверти россиян (26 процентов) считают, что стране не нужен переход на четырехдневную рабочую неделю и новые государственные праздники.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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