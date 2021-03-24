В Италии заявили о нужности российской вакцины

Вадим Карасев

Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» наряду с другими препаратами. Единственным условием для применения вакцины, по его мнению, должны быть эффективность и безопасность. Его слова, сказанные в эфире телеканала Rai 3, цитирует РИА Новости.

«Мы не должны иметь предубеждений, поскольку это не имеет смысла. Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» испытают совместно с итальянским препаратом ReiThera. Директор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani профессор Франческо Вайя рассказал, что группа российских ученых приедет в Италию вскоре после подписания соответствующего соглашения, а первые результаты их совместной работы могут быть опубликованы уже в апреле.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.