В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Сегодня, 06:25 Влада Некрасова
Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения относительно возможности возглавить партийный список "Единой России" на парламентских выборах осенью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава государства, скорее всего, не возглавит партсписок ЕР.
"Мне неизвестно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", - сказал он журналистам.Сергей Неверов на встрече президента с главами думских фракций якобы предложит Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. Однако этого не случилось.
По материалам: ria.ru