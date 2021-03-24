В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения относительно возможности возглавить партийный список "Единой России" на парламентских выборах осенью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава государства, скорее всего, не возглавит партсписок ЕР.

"Мне неизвестно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", - сказал он журналистам.

Сергей Неверов на встрече президента с главами думских фракций якобы предложит Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. Однако этого не случилось.