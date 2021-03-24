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В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавирусаВладимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

После первой прививки от коронавируса президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо. О его самочувствии «Интерфаксу» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент чувствует себя хорошо», — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что второй компонент вакцины будет введен Путину «в установленные сроки». Ранее Песков говорил, что это будет сделано через три недели после первого укола.

Владимир Путин привился от COVID-19 23 марта. Какой именно вакциной, не уточнялось. Такое решение в Кремле объяснили тем, что все российские препараты надежны и эффективны.

Россия

По материалам: lenta.ru
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