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В Кремле рассказали о самочувствии Путина после вакцинации от коронавируса

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после вакцинации от коронавирусаДмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По словам представителя российского лидера, завтра, 24 марта, у Путина будет полноценный рабочий день. Глава государства сделал прививку от COVID-19 ранее 23 марта.

Президент России анонсировал свою вакцинацию накануне, в ходе совещания по вопросам по вакцинации. После сделанного Путиным объявления в Кремле уточнили, что вакцинация не будет публичным мероприятием. Он также заявил, что Кремль не будет раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Россия

По материалам: lenta.ru
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