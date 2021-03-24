В Московском зоопарке из-за неосторожности посетителя погибла краснокнижная птица

Лидия Мартынова

В Московском зоопарке погибла редкая птица , которая занесена в Красную книгу. Новость была опубликована в Instagram-аккаунте зоопарка.

В сообщении зоопарка говорится, что речь идет о белоголовом сипе. Краснокнижная птица начала себя странно вести, чем привлекла внимание киперов. Им показалось, что пернатый слишком вялый и неактивный. Сипа отнесли к ветеринарам, и птица даже не сопротивлялась.

Отмечается, что за жизнь пернатого боролись семь человек. Двое суток птицу оперировали и пытались вернуть к жизни, однако все усилия оказались напрасными.

Причиной смерти стала латексная перчатка, которая оказалась в кишечнике птицы. Вероятно, сип проглотил ее, когда один из посетителей решил подразнить его.

“Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. Чтобы убить — каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу”, – констатировали представители зоопарка.

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