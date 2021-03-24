В Москве в зимнем кубке по киберспорту приняли участие более 5,8 тысячи школьников и студентов колледжей

Влада Некрасова

В Москве в зимнем кубке по киберспорту приняли участие более 5,8 тысячи школьников, студентов колледжей, а также преподавателей, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Проект проводился Московским центром «Патриот.Спорт» в рамках Московской школьной киберспортивной лиги. Партнерами игр стали Ассоциация компьютерного спорта и Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

Матчи проходили ежедневно на одной из онлайн-платформ. Самыми массовыми по числу заявок дисциплинами стали Valorant, Brawl Stars, Standoff 2 и Dota 2. Помимо этого, участники кубка показали свое мастерство в FIFA 21, World of Tanks, League of Legends, Hearthstone и других играх.

По итогам проекта победителей определили в индивидуальном и командном первенстве в каждой из киберспортивных дисциплин. Например, в соревнованиях по Dota 2 лучшими стали ученики гимназии № 10 и Колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина в составе команды Adirized. В дисциплине League Of Legends победу одержала команда учащихся Колледжа информационных технологий МГУТУ имени К.Г. Разумовского, Юридического колледжа, школ № 1357 и 1678 (команда Nedopro Gaming). А первыми в Brawl Stars стали ученики школы № 444.

В индивидуальном первенстве лучшими стали ученик школы № 2122 Игорь Кравченко в дисциплине Pubg Mobile, ученик школы № 1498 Николай Смирнов в дисциплине Hearthstone и студент колледжа Московского государственного университета пищевых производств Алексей Федоров в FIFA 21. Все призеры и победители зимнего кубка получат памятные призы.