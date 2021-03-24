В Новосибирской области военные выполнили ночные полеты на вертолетах на предельно малых высотах

Алексей Вольцев

В Новосибирской области состоялось учение экипажей на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ-В “Терминатор”. В нем приняли участие военные ЦВО, сообщили в пресс-службе округа.

Источник сообщил, что в учении приняли участие более десяти боевых единиц. Для выполнения задач военные использовали очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1.

“В учебно-тренировочных полетах транспортной авиации были задействованы более 10 вертолетов Ми-8АМТШ-В. Вертолетчики отработали полеты на предельно малых высотах и выполнили задачи по посадке вертолетов на неподготовленные площадки с использованием навигационных приборов”, – говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

В сообщении отмечается, что в ходе учения военные отработали навыки по управлению ударными вертолетами: выполнили взлет, посадку и полет по заданному маршруту, а также отработали разведку и обнаружение объектов противника в темное время суток.

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