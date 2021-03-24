В Псковской области проходит Первый всероссийский форум учителей естественных наук

Анастасия Иванова

На территории Псковской области 24–26 марта при поддержке Минпросвещения России проходит Первый всероссийский форум учителей естественных наук, приуроченный к созданию Национальной ассоциации учителей естественных наук, сообщает пресс-служба ведомства.

В работе форума примет участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В рамках форума будет проведён очный этап конкурса учителей естественных наук «Знание – сила», на котором преподаватели станут участниками проектной мастерской «Разработка открытого урока по направлениям: физика, химия и биология».

25 марта состоятся XXXV Кикоинские чтения, посвящённые 113-й годовщине со дня рождения выдающегося физика-экспериментатора академика Исаака Кикоина.

В форуме принимают участие учителя-предметники, представители науки и общественно-профессиональных сообществ (предметных ассоциаций) учителей и преподавателей учебных предметов естественно-научного цикла, руководители общеобразовательных организаций, руководители и преподаватели образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Трансляция мероприятий форума доступна по ссылке.

Организаторы Первого всероссийского форума учителей естественных наук – Министерство просвещения Российской Федерации, Администрация Псковской области, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Академия Минпросвещения России.