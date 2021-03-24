В реанимации на Кудрявцеву напал неизвестный в крови

Лидия Мартынова

Пару дне назад телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в реанимацию прямо со съемок. Однако в больнице ее подстерегала еще одна опасность. К ней в палату ворвался неадекватный пациент.

Лера Кудрявцева продолжает делится подробностями своей госпитализацией. Из больничной палаты она выходит в эфир в Instagram и рассказывает о самочувствии. Боль в сердце и затрудненное дыхание – не единственная напасть в жизни теледивы. Ночью в реанимации к ней проник буйный пациент в крови, который вел себя неадекватно.

«Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери. Закрываю дверь, и мужик, взявшись за ручку, пытаться ее открыть. У меня есть одна особенность: я от страха всегда молчу. И вот так в полной тишине продолжалась эта схватка между молчащей мной и молчащим мужиком», — рассказала Кудрявцева.

Позже выяснилось, что неадекватный мужчина сбежал из соседней палаты. В результате его «побега» никто не пострадал. Однако Лера Кудрявцева напугалась не на шутку. Сначала она решила, что мужчина хочет ее убить или задушить. Напомним, вчера стали известны новые подробности госпитализации Леры Кудрявцевой.