В результате стрельбы возле клуба в центре Москвы пострадали два человека

Влада Некрасова

В центре Москвы на Новом Ардате рядом с клубом Match Point неизвестный из пистолета обстрелял двоих мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В настоящее время известно, что заявление о нападении в полицию поступило накануне, 23 марта. Один из пострадавших получил ранение левого бедра, второму пуля угодила в ребра. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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