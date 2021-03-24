В России допустили разрыв контрактов с США из-за санкций Байдена

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Новые санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена против России, могут привести к разрыву действующих контрактов между Москвой и Вашингтоном. Такое развитие событий допустил курирующий оборонный сектор вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Госзаказ», передает РБК в среду, 24 марта.

По словам Борисова, новые ограничения со стороны США полностью запрещают поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

«Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Но под нее можно отнести все что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и реализовать в своих собственных интересах одним росчерком пера», — отметил вице-премьер, подчеркнув, что в первую очередь санкции могут затронуть авиаотрасль.

При этом Борисов уточнил, что российская сторона не получала информацию о конкретных ограничениях. «Я думаю, и предупреждать не будут. Они будут в одностороннем порядке все делать», — заявил он.

Ранее в марте РБК со ссылкой на статистику Бюро промышленности и безопасности (BIS) минторга США сообщило, что новые американские санкции в области экспорта, связанного с нацбезопасностью, которые недавно вступили в силу, затронут менее одного процента годовых поставок США в Россию в денежном выражении.

17 марта США объявили о новых торговых санкциях против России. Данные ограничения коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. До 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения: в частности, на предметы, связанные с авиацией, космосом и предметами для шифрования и технологий программного обеспечения.

Эти санкции — продолжение ограничительных мер, введенных в начале марта. Тогда под санкции попали девять компаний из России, три — из Германии, и одна — из Швейцарии. В документах говорилось, что санкции против этих организаций вводятся «за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».