В России могут сократить сроки обучения в колледжах и техникумах
Минпросвещения России может сократить сроки обучения в колледжах и техникумах по отдельным специальностям до двух лет, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.
"Что касается СПО, то сегодня более 50% школьников после 9 класса выбирают систему среднего профессионального образования. Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения сроков обучения в СПО по тем программам, где это необходимо, кроме культуры, здравоохранения, военных тематик, чтобы за два года можно было получить высококлассного специалиста", — уточнил он.
Программы среднего профобразования планируется модернизировать в соответствии с задачами регионов. По словам министра, 30% из них не соответствуют запросам субъекта, поэтому необходимо их актуализировать.
Ранее NEWSTES писал, что глава Минобра рассказал о наличии бюджетных мест в вузах для половины выпускников.