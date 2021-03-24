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В России могут сократить сроки обучения в колледжах и техникумах

В России могут сократить сроки обучения в колледжах и техникумах

Минпросвещения России может сократить сроки обучения в колледжах и техникумах по отдельным специальностям до двух лет, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.

"Что касается СПО, то сегодня более 50% школьников после 9 класса выбирают систему среднего профессионального образования. Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения сроков обучения в СПО по тем программам, где это необходимо, кроме культуры, здравоохранения, военных тематик, чтобы за два года можно было получить высококлассного специалиста", — уточнил он.

Программы среднего профобразования планируется модернизировать в соответствии с задачами регионов. По словам министра, 30% из них не соответствуют запросам субъекта, поэтому необходимо их актуализировать.

В прошлом году мы проанализировали программы СПО, которые есть в каждом регионе, и все программы развития конкретного региона. Мы увидели, что 30% программ, по которым готовятся в колледжах, просто не соответствуют тем задачам, которые есть в регионах. Поэтому мы сегодня точечно с каждым регионом синхронизируем программу подготовки в колледжах с теми с запросами, которые есть в регионах, и планируем в течение следующего года этот вопрос решить.

Ранее NEWSTES писал, что глава Минобра рассказал о наличии бюджетных мест в вузах для половины выпускников.

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По материалам: uposters.ru
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