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В России разработана уникальная методика лечения неоперабельного рака мозга

Медики Краснодарского края впервые разработали уникальную методику, которая призвана спасти тысячи онкобольных. Об этом пишут Vesti.ru.

Известно, что новый способ оперирования при раковых опухолях позволит бороться, в частности, с одной из сложнейших разновидностей онкологии – раком мозга. Выполняется всего два небольших разреза без необходимости вскрывать черепную коробку. Кардиохирург первой Краснодарской краевой клинической больницы Георгий Ефимочкин пояснил, что в ходе щадящей операции выполняются два разреза длиной около пяти сантиметров. После того, как необходимые сосуды окажутся в зоне доступа, на них устанавливают специальные клапаны. А в мозг при этом подают препарат для химиотерапии. Он не затрагивает смежные области, воздействуя непосредственно на поражённый опухолью орган.

Методика носит название изолированной химиоперфузии. Испробована она только на приматах с подключением датчиков для отслеживания изменений онлайн. Выяснилось, что медикамент для химиотерапии в мозге испытуемого в три раза выше, благодаря изоляции приводящих сосудов. После операции кровь очищают от препарата, прежде чем возобновить нормальное кровообращение.

На операцию у медиков ушло порядка двух часов. Сообщается, что участник эксперимента, примат, чувствует себя хорошо, отходит от наркоза и ещё пару недель пролежит в изоляторе для реабилитации. Академик РАН Андрей Каприн сообщает, что в течение года доклинические испытания должны завершиться. Только после этого будет внедрён клинический протокол.

Сообщение В России разработана уникальная методика лечения неоперабельного рака мозга появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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