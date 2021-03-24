В России стартует акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Лидия Мартынова

Всероссийская акция “Единый день сдачи ЕГЭ родителями” в 2021 году проходит в пятый раз.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки.

Участники акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время, но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.

В 2021 родители смогут проверить свои знания по русскому языку. Это единственный обязательный предмет для участников ЕГЭ в этом году.

Сообщение В России стартует акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» появились сначала на Информационное агентство "SM News".