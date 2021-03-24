В России выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса

Алексей Вольцев

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.





"Специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту — генетической линии B.1.351. Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S", — говорится в сообщении.

Полученный вирусный изолят направили в Государственную коллекцию вирусов. Исследования продолжаются.

Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают этот штамм существенно устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты, уже переболевшие коронавирусной инфекцией.