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В России захотели индексировать пенсии новой категории граждан

В России захотели индексировать пенсии новой категории гражданФото: Павел Лисицын / РИА Новости

Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин захотел освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергея Рябухина.

Издание отмечает, что многие старшие по домам — пенсионеры. При этом отчисления в фонд социального страхования фактически переводит эту категорию граждан в разряд работающих пенсионеров, которым не индексируют пенсии.

Сенатор указал, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам «зарплаты в конвертах». Речь идет не только о пожилых россиянах, но и тех, кто не достиг пенсионного возраста. «Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно», — пояснил Рябухин.

Он выразил мнение, что нововведение приведет к незначительным потерям консолидированного бюджета. Однако косвенный эффект от содержания жилого фонда и наведения порядка будет большой.

Ранее в марте министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о подготовке предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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