В РПЦ прокомментировали проверку выставки "Мир тела" следователями

Лидия Мартынова

В Московском патриархате назвали проверку Следственного комитета в отношении организаторов анатомической выставки "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ адекватной реакцией.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку проведению в Москве выставки "Мир тела". Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году.

"Я считаю, что данное поручение главы Следственного комитета РФ является адекватной реакцией на ту общественную реакцию, которую вызвало проведение этого мероприятия", - сказал РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, те вопросы, которые поставила выставка "Мир тела", не касаются чувств только верующих людей, поскольку "уважение к останкам человеческих тел не ограничивается исключительно верующими".