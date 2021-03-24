В Сахалинской области работают тематические детские технопарки
В Сахалинской области функционируют три «Кванториума» и мобильный технопарк, причем у каждого из них есть свои особенности.
Об этом рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Второй «Кванториум» открыт на базе Южно-Сахалинской гимназии №3. Особенность данного технопарка – направление «Биотехнология».
Третий технопарк создан на базе детской железной дороги, там упор делается на технологии, необходимые для развития РЖД. Знания и навыки, полученные здесь, ребята смогут применять в дальнейшем, если решат осваивать железнодорожные профессии.
Всего в технопарк создан на базе детской железной дороги зачислено более 800 учащихся. Обучение доступно всем желающим без ограничения, если нет медицинских противопоказаний к занятиям инженерно-технической направленности.
Мобильный «Кванториум» создан на базе Института развития образования Сахалинской области, он оснащен многофункциональным комплексом «Хай-тек» для проведения опытов, моделирования, конструирования, для работы в дополненной и виртуальной реальности.
Полную версию интервью с Анастасией Киктевой читайте
на сайте Федерального института цифровой трансформации образования (ФИЦТО).