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В Сахалинской области работают тематические детские технопарки

В Сахалинской области работают тематические детские технопарки

В Сахалинской области функционируют три «Кванториума» и мобильный технопарк, причем у каждого из них есть свои особенности. 

Об этом рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

«Первый технопарк открыт на базе Института развития образования Сахалинской области и работает по направлениям, которые выбирались в соответствии со спецификой региона и потребностями в специалистах местных предприятий промышленности. При создании технопарка учитывалась возможность продолжения обучения кванторианцев в учреждениях высшего образования Сахалинской области для закрепления нашей молодежи на Сахалине», - сообщила она. 

Второй «Кванториум» открыт на базе Южно-Сахалинской гимназии №3. Особенность данного технопарка – направление «Биотехнология». 

«Гордостью его является единственная в Южно-Сахалинске установленная «Аквапоника», с помощью которой ребята осваивают навыки сити-фермерства», - уточнила Анастасия Киктева.

Третий технопарк создан на базе детской железной дороги, там упор делается на технологии, необходимые для развития РЖД. Знания и навыки, полученные здесь, ребята смогут применять в дальнейшем, если решат осваивать железнодорожные профессии.

Всего в технопарк создан на базе детской железной дороги зачислено более 800 учащихся. Обучение доступно всем желающим без ограничения, если нет медицинских противопоказаний к занятиям инженерно-технической направленности. 

Мобильный «Кванториум» создан на базе Института развития образования Сахалинской области, он оснащен многофункциональным комплексом «Хай-тек» для проведения опытов, моделирования, конструирования, для работы в дополненной и виртуальной реальности. 

«За счет своей мобильности нам удалось привлечь к занятиям 1430 учащихся из всех городов Сахалинской области, из них 763 обучающихся изучают общеобразовательные программы урока технологии с внедренными модулями мобильного технопарка «Кванториум». Таким образом, ребята из школ отдаленных городов и сельской местности нашего региона тоже смогут обучаться по предметам, связанным с IT-технологиями, без которых сейчас в нашей жизни обойтись нельзя», - прокомментировала Анастасия Киктева.

Полную версию интервью с Анастасией Киктевой читайте
на сайте Федерального института цифровой трансформации образования (ФИЦТО).

Общество

По материалам: edu.ru
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