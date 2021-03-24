Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Саратове на гендиректора ОАО завели дело за махинации с зарплатой на 20 млн

В Саратове на гендиректора ОАО завели дело за махинации с зарплатой на 20 млн

Преступать закон на предприятии начали с января 2017 года. В это время генеральный директор распорядился ввести в компании двойной бухгалтерский учет, чем нарушил российское законодательство о налогах. В одном бухгалтерском учете отражались реальные доходы его подчиненных, а другие данные подавались в официальные органы и на основе них шли расчеты платежей в частности в фонды социального, медицинского страхования, а также начисления для формирования будущих пенсий его сотрудников. Действовала незаконная схема на протяжении почти двух лет, до декабря 2019 года. На протяжении всего этого времени у компании появлялись незаконные дополнительные средства, в два десятка миллиона рублей.

Но выявить незаконную схему смогли полицейские из областного УЭБиПК.

В результате в СК было заведено уголовное дело по части первой статьи 199 УК России. Ведение расследование в настоящий момент ведут следователи из Вольска (Город в правобережье Саратовской области в ста километрах севернее Саратова).

Теперь по закону главе компании грозит штраф до 300 тысяч рублей или до двух лет за решеткой. Но у гендиректора еще есть возможность избежать наказания, если будет установлено, что данное налоговое преступление было совершено на его фирме впервые и ранее глава предприятия не привлекался к ответственности, а также бизнесмен найдет возможность по возмещению и полной уплате всей суммы недоплаченных взносов с учетом уже начисленных пени и штрафов.

Сообщение В Саратове на гендиректора ОАО завели дело за махинации с зарплатой на 20 млн появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны
Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны
Первый микрозайм под 0% – как получить?
Первый микрозайм под 0% – как получить?
Китай отказался принимать российские товары из-за коронавируса
Китай отказался принимать российские товары из-за коронавируса
Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии после экстренной госпитализации
Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии после экстренной
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции
Проезд для российских детей до 16 лет предложили сделать бесплатным
Проезд для российских детей до 16 лет предложили сделать бесплатным
Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста губернатора
Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста
Диетолог объяснила связь стресса с ожирением
Диетолог объяснила связь стресса с ожирением
Лавров: отношения России с ЕС разрушены Брюсселем
Лавров: отношения России с ЕС разрушены Брюсселем
"Cамая дорогая обложка Playboy": Настя Ивлеева снялась без лифчика и трусов для мужского журнала
"Cамая дорогая обложка Playboy": Настя Ивлеева снялась без лифчика и
МИД Франции вызвал посла Китая
МИД Франции вызвал посла Китая
Гражданам в РФ сообщили дешевый способ надежно защитить данные смартфона от мошенников
Гражданам в РФ сообщили дешевый способ надежно защитить данные

Топ на сегодня

Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы
Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы
В "Газпроме" испугались перехода на российский софт
В "Газпроме" испугались перехода на российский софт
“Безопасный город” в Коми подал иск на 13,2 млн рублей к «Ростелекому»
“Безопасный город” в Коми подал иск на 13,2 млн рублей к «Ростелекому»

Еще по теме

На несовершеннолетнюю подозреваемую в издевательствах над животными завели дело в Хабаровске
Власти задумались над возвращением с 2017 года единого соцналога
На востоке Москвы убили мужчину
На Facebook и Twitter завели дело в России