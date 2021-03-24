В Саратове на гендиректора ОАО завели дело за махинации с зарплатой на 20 млн

Алексей Вольцев

Преступать закон на предприятии начали с января 2017 года. В это время генеральный директор распорядился ввести в компании двойной бухгалтерский учет, чем нарушил российское законодательство о налогах. В одном бухгалтерском учете отражались реальные доходы его подчиненных, а другие данные подавались в официальные органы и на основе них шли расчеты платежей в частности в фонды социального, медицинского страхования, а также начисления для формирования будущих пенсий его сотрудников. Действовала незаконная схема на протяжении почти двух лет, до декабря 2019 года. На протяжении всего этого времени у компании появлялись незаконные дополнительные средства, в два десятка миллиона рублей.

Но выявить незаконную схему смогли полицейские из областного УЭБиПК.

В результате в СК было заведено уголовное дело по части первой статьи 199 УК России. Ведение расследование в настоящий момент ведут следователи из Вольска (Город в правобережье Саратовской области в ста километрах севернее Саратова).

Теперь по закону главе компании грозит штраф до 300 тысяч рублей или до двух лет за решеткой. Но у гендиректора еще есть возможность избежать наказания, если будет установлено, что данное налоговое преступление было совершено на его фирме впервые и ранее глава предприятия не привлекался к ответственности, а также бизнесмен найдет возможность по возмещению и полной уплате всей суммы недоплаченных взносов с учетом уже начисленных пени и штрафов.

Сообщение В Саратове на гендиректора ОАО завели дело за махинации с зарплатой на 20 млн появились сначала на Информационное агентство "SM News".